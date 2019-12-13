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Собянин отметил уникальность ЭкоТехноПарка "Калуга"

17:30
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Его главная особенность — экологическая безопасность

Экологическая безопасность является главной особенностью ЭкоТехноПарка "Калуга". Об этом сообщил Сергей Собянин. В пятницу он осмотрел производственные мощности.

"Мы завершили создание первого этапа ЭкоТехноПарка - одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям: создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку", - сказал Собянин.

На предприятии построены очистные сооружения, создана система экомониторинга воздуха и земли, которая будет работать в режиме постоянного контроля.

ЭкоТехноПарк предназначен для приема ТКО IV класса (малоопасные) и V класса (практически неопасные). Отходы I-III класса опасности не будут туда поставляться. Площадки размещения неутилизируемых остатков (карты) защищены тремя слоями геосинтетических материалов: бентонитовыми матами, геосинтетической мембраной и матом 3D.

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