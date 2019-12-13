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Набиуллину рассмешил вопрос о ястребах и голубях

18:13
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Глава ЦБ усомнилась в своей принадлежности к пернатым

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о принадлежности к "ястребам" и "голубям".

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"Новый глава Европейского центрального банка Кристин Лагард вчера, когда ее спросили, кто она - есть такие метафоричные названия "ястребы" и "голуби" в финансовом рынке - попросила называть ее мудрым существом - совой. А вы, Эльвира Сахипзадовна, что за птица?" – спросила у Набиуллиной журналистка Bloomberg.

"Не уверена, птица ли я вообще", - ответила председатель ЦБ с улыбкой. Видео с пресс-конференции публикует ТВЦ.RU.

Экономисты называют "голубями" сторонников смягчения денежно-кредитной политики, выступающих за снижение ставок. "Ястребы" занимают противоположную позицию в данном вопросе.

В пятницу Центробанк в пятый раз подряд снизил ключевую ставку – в это раз она снизилась до 6,25% годовых. "Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось", - прокомментировали решение в пресс-службе регулятора.

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