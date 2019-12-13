Не по Сеньке шапка: отличия Зеленского от Голобородько стали очевидными

Рейтинг украинского лидера постоянно снижается

Президент Украины совершенно не случайно появился на пресс-конференции по делу Павла Шеремета. После нее осталось множество вопросов, но раскрытие этого дела - одно из очень немногих предвыборных обещаний Зеленского, которое хоть как-то выполнено. А авансов он давал множество. И еще больше верили его экранному образу - очаровательному простаку, учителю Голобородько. Большинство украинцев голосовали в надежде, что Зеленский действительно будет "слугой народа" - таким же, как в кино.

Простой учитель Василий Голобородько по сценарию даже не подозревал, что его эмоциональная речь в кабинете истории станет не только пророческой, но и, по сути, программной. Похоже, не подозревал и сам Владимир Зеленский, что он победит на президентских выборах. Большинство политологов тогда называли шоумена типичным застрельщиком, который должен оттянуть голоса у оппозиции. Но получилось как в кино.

Непосредственный и даже неуклюжий Василий Голобородько влюбляет в себя с первых кадров его инаугурации. Приехал на такси, скромно прошел к трибуне, вот только ковровой дорожкой ошибся. В реальной жизни у Владимира Зеленского протокольных казусов не меньше. На саммите в Париже он сначала не мог найти нужное кресло, но опытный Эаммануэль Макрон вовремя помог своему коллеге. Когда все лидеры заняли свои места, Зеленский сразу прильнул к стакану. И тут уже Владимиру Путину пришлось напоминать украинскому президенту о протоколе.

Позирует Зеленский с удовольствием. И любит общение с журналистами. Представители СМИ тоже всегда идут на встречу к украинскому лидеру как на праздник. И дело не в том, что покормят хорошо, а в том, что есть шанс поставить своего президента в неудобное положение. Как это сделал однофамилец киногероя Антон Голобородько, спросив про слишком уж вялую борьбу с коррупцией. Несмотря на телевизионный опыт и профессиональное остроумие, сам Зеленский после острых вопросов часто теряется.

Не исключено, что именно поэтому во время предвыборной кампании вместо Зеленского уверенно и по сценарию вещал "слуга народа" Василий Голобородько.

Самого же кандидата старались к журналистам лишний раз не подпускать – по принципу "как бы чего не вышло". Ну и, видимо, чтобы тот самый народ раньше времени не заметил отличий кино от реальности.

"Зеленский никогда не походил на Голобородько. Это имидж, который ему аккуратно создали во время выборов на телеканалах. И его задача была аккуратно его не испортить. Поэтому он ничего не обещал, ничего не говорил, крайне редко выступал перед телекамерами, говорила всегда его команда. И если он видел, что это не заходит электорату, ему тут же говорили, что Зеленский не имеет к этому заявлению ни малейшего отношения, это частное мнение одного из членов их команды. То есть фактически людям дали возможность самим себя обмануть. Они поверили в то, что это тот президент, которого они видели в сериале", - прокомментировал политолог Олег Ногинский.

Тот самый президент Голобородько, который ездит на работу на велосипеде или общественном транспорте, да еще и подчиненных заставляет следовать его примеру.

Президент Зеленский предпочитает привычный для него лимузин. И дело не только в суровой киевской погоде.

"Все правильно вы говорите. Я могу ездить на велосипеде. Вы хотите, чтобы меня грохнули?" – объяснил президент Украины.

Следуя такой логике Зеленского, можно сделать вывод, что в Таллине ему, мягко говоря, долгих лет не желают. Во время визита в Эстонию, где сериал "Слуга народа" тоже показывали, украинскому лидеру подарили велосипед.

Подробности смотрите в репортаже Дениса Большакова:

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