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"Недостаточно": Путин недоволен мерами поддержки рождаемости

18:47
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Механизм нуждается в совершенствовании

Текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, нужна работа над их совершенствованием.

Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".

"Эти меры создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать все эти механизмы", - заявил Путин.

В прошлом месяце Счетная палата выяснила, что с января 2019 года в нашей стране родились 994 300 детей. Это на 83 800 человек меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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