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Вслед за Москвой: в Петербурге полыхает ангар (видео)

18:49
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Склад горит на площади 5 тысяч "квадратов"

В Санкт-Петербурге загорелся склад с автозапчастями и легковоспламеняющимися жидкостями.

Ангар находится на улице Салова, 53к1. Площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров, возгорание тушат по второму, повышенному рангу.

Идет эвакуация людей, уже выведены порядка 100 человек, пишет РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены более 170 человек и 40 единиц техники. К месту ЧП направлены пожарный поезд и мобильная химико-радиометрическая лаборатория.

Днем 13 декабря в Москве на площади 7 тысяч квадратных метров горел склад тканей. В ходе тушения пострадал один пожарный. На данный момент возгорание потушено. Причиной пожара могли стать неисправности в электрооборудовании или электропроводке.

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