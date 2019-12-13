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США убрали из "черного списка" три российские компании

19:08
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Юрлица попали в перечень по ошибке

Из антироссийского санкционного списка США убрали три российские компании. Речь идет о ООО Центр автообслуживания" (Курганская область, ЦАО), ООО "Вертикаль" (Югра) и ООО "Юником" (Югра).

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Как пишет "Интерфакс", юрлица попали в перечень по ошибке. Денис Гусев, возглавляющий "Вертикаль" и "Юником", оказался полным тезкой мужчины, который обвиняется в киберпреступлениях. Курганское ЦАО связано с еще одним, третьим, Гусевым.

Ранее в четверг Минфин США объявил о введении санкций в отношении россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которые обвиняются в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp.

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