Собянин открыл пешеходный переход от "Площади Революции" к Никольской

Это самый популярный пешеходный переход у москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пешеходный переход между станцией метро "площадь революции" и улицей Никольская.

Фотографии и видео с открытия публикует агентство "Москва". Стометровый переход отреконструировали, оборудовали лестницами и лифтами для маломобильных групп населения.

11 декабря в эфире телеканала "ТВ Центр" Собянин пообещал, что переход откроется в ближайшие дни. Работы по реконструкции были сложными, так как старый переход пришлось закрыть, а сделать новый не получалось, не повредив фундамент исторических зданий.

"Мы несколько раз пытались зайти туда, инженеры отказывались там работать, говорили, что лучше все заморозить и не трогать, потому что там такое понаделано, что волосы дыбом вставали. Но так как это был самый популярный пешеходный переход у москвичей, я заставил своих подчиненных провести самые тщательные изыскательские работы, все проделали", - сообщил он в программе "Наш город. Диалог с мэром".

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