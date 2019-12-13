Народ назвал победителя "Евровидения-2020"

Поклонники восторге от танцевального хита

Украинский исполнитель Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выпустила первую песню после четырехлетнего перерыва.

Исполненная на английском языке композиция получила название Make It Rain Champagne (Сделай дождь из шампанского – прим. ред.)

Поклонники оценили обновленное творчество Сердючки и в комментариях под песней в Instagram и YouTube принялись требовать, чтобы она поехала на "Евровидение-2020" за победой.

Надеюсь, что это песня на Евровидение 2020! Возвращение легенды за победой

Однозначно хит с прицелом на Евровидение!!!

Это песня к Евровидению. В авторах указаны шведские продюсеры. Песня ровно 3 минуты - как и нужно для конкурса. А текст на английском - почему, объяснять, думаю, уже не стоит.

Верка Сердючка уже выступала на "Евровидении-2007". Она представляла Украину с песней "Dancing Lasha Tumbai" и заняла второе место.

Не так давно Сердючка заставила своих фанатов изрядно поволноваться: то артист со слезами на глазах объявил об уходе из жюри украинского проекта "Х-Фактор", то появились слухи о его проблемах со здоровьем.

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