Ани Лорак отменяет концерты в России

Фанаты волнуются за свою артистку

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, резко и без объяснения причин отменила ряд концертов.

Без шоу артистки остались фанаты в Тамбове и Липецке. Концерты должны были пройти 14 и 16 ноября, но до сих пор никаких объяснений по поводу отмены не последовало, пишет "Московский комсомолец".

Во Дворце спорта в Липецке сообщили, что концерт отменили по техническим причинам. Деньги за купленные билеты всем поклонникам вернули.

Ани Лорак всегда работает на износ и пропуск двух концертов для нее – это редкость. Единственный раз, когда она не смогла выступить, случился в октябре 2010 года. Тогда у артистки обострилась проблема с почками, и врач запретил ей лететь в Санкт-Петербург.

Что в этот раз случилось с Лорак, неизвестно. Никаких объяснений она не дала.

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