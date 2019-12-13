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Путин назвал самое важное событие грядущего года

20:51
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Президент пообщался с работниками "КамАЗа"

Президент России Владимир Путин назвал самое важное событие 2020 года. По его мнению, "это совершенно очевидно для всех".

"Могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - заявил он во время общения с работниками "КамАЗа" в Набережных Челнах. ТВЦ.RU публикует видео с завода.

При этом Путин затруднился назвать знаменательное событие 2019 года. "Уходящий год был трудовым. Важно проанализировать все, что произошло за год уходящий. И после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека", - сказал он.

Путин также отметил, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается. "Очень много идет прямо с колес", - добавил президент.

Видео: Путину показали новые "КамАЗы"

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