Самым влиятельным человеком Украины оказался вымышленный персонаж

И такое бывает

На Украине составили рейтинг топ-100 влиятельных людей страны за 2019 год.

Материал подготовило и опубликовало издание "Вести.Украина". Гран-при досталось вымышленному персонажу - Василию Голобородько из сериала "Слуга народа", школьному учителю, который дорос до президента. Ведь именно благодаря этому образу исполнитель главной роли Владимир Зеленский смог завоевать доверие народа и забрать победу на президентских выборах у Петра Порошенко.

Следом за Голобородько идет его "создатель" – президент Владимир Зеленский. Ему досталось первое место. На второй позиции оказался американский трейдер Джордж Сорос как вдохновитель и реализатор ряда неолиберальных реформ в стране. На третьем месте - украинский олигарх Виктор Пинчук.

В десятку лучших также вошли: руководитель офиса президента Андрей Богдан, олигарх Игорь Коломойский, глава МВД Арсен Аваков, олигарх Ринат Ахметов, лидер "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, бывший президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Ранее стало известно, что рейтинг Зеленского стремительно подает, полностью президенту доверяют лишь 25% украинцев.

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