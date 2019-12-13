Почему опасно пить шампанское с накрашенными губами

Век живи – век учись

Специалист по качеству питания посоветовала россиянкам не пить шампанское с накрашенными губами.

Все дело в том, что в состав губных помад входит силикон, который полностью нейтрализует ценные качества алкогольного напитка, не позволят распробовать его вкус, отметила сотрудник МосГИКа Валентина Семенова.

Кроме того, стоит обращать внимание на маркировку шампанского. Лучшее помечено надписью Cuvee ("Кюве"). В составе напитка не должно быть красителей и ароматизаторов.

Шампанское нужно подавать на стол охлажденным до 7-9 градусов в конусообразных бокалах, передает агентство "Москва". В идеале не рекомендуется допускать "выстрелов" при открывании, так как это негативно сказывается на аромате.

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