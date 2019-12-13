ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему опасно пить шампанское с накрашенными губами

21:52
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Век живи – век учись

Специалист по качеству питания посоветовала россиянкам не пить шампанское с накрашенными губами.

Сколько россияне потратят на алкоголь на Новый год?
Россиянам пообещали к Новому году дешевое шампанское и дорогие яйца

Все дело в том, что в состав губных помад входит силикон, который полностью нейтрализует ценные качества алкогольного напитка, не позволят распробовать его вкус, отметила сотрудник МосГИКа Валентина Семенова.

Кроме того, стоит обращать внимание на маркировку шампанского. Лучшее помечено надписью Cuvee ("Кюве"). В составе напитка не должно быть красителей и ароматизаторов.

Шампанское нужно подавать на стол охлажденным до 7-9 градусов в конусообразных бокалах, передает агентство "Москва". В идеале не рекомендуется допускать "выстрелов" при открывании, так как это негативно сказывается на аромате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушки с бокалами шампанского
Девушки с бокалами шампанского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.