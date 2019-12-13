Собянин открыл фестиваль "Путешествие в Рождество"

Для создания новогоднего настроения в Москве включили зимнюю подсветку

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл столичный фестиваль "Путешествие в Рождество". Для создания новогоднего настроения в столице включили зимнюю подсветку.

"Сегодня начинается любимый москвичами фестиваль "Путешествие в Рождество", который ежегодно посещают миллионы людей. В этом году, думаю, он очень понравится и будет очень посещаем. Мы разворачиваем площадки в центре города, в микрорайонах. В больших парках, в скверах, на площадях. Город оживает и становится праздничным", - сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Собянин поблагодарил москвичей и поздравил всех с наступающим Новым годом. "Счастья, здоровья, успехов, всего самого доброго!", - пожелал мэр.

Ранее в пятницу Собянин открыл пешеходный переход от "Площади Революции" к Никольской.

Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

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