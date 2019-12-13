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Загитова приостановила карьеру после провала в финале Гран-при

22:01
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Спортсменка снялась со всех соревнований

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру. Она не будет участвовать в предстоящих чемпионатах России, Европы и мира.

"Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России <…> Я остаюсь на льду, буду  тренироваться", - передает слова Загитовой ТАСС. По словам фигуристки, она продолжит искать себя, осваивать новые прыжки и элементы.

17-летняя Алина Загитова - действующая чемпионка мира, Европы и Олимпйиских игр в женском одиночном катании. Россиянка заняла шестое место в короткой программе и общем зачете финала Гран-при, который проходил в Турине. Специалисты объясняют неудачу спортсменки усталостью.

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