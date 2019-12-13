Тутберидзе раскрыла подробности ухода Загитовой

Решение олимпийской чемпионки приостановить карьеру не было случайным

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.

"Это решение, к сожалению, не пришло случайно, Алина уже порядка полутора лет озвучивала его. Оно не является неожиданным, те полтора года, когда она продолжала соревноваться и бороться, были сложными", - сообщила Тутберидзе в эфире Первого канала.

В пятницу 17-летняя спортсменка объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.

Алина Загитова также заявила, что не намерена уходить от Тутберидзе. "Этери Георгиевна - это моя семья в спорте. И только эта семья знает, через что пришлось пройти. Никуда уходить от них я не собираюсь. Продолжаем работать вместе", - заявила олимпийская чемпионка.

Спортсменка пропустит предстоящий чемпионат России, а также чемпионаты Европы и мира нынешнего сезона.

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