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Зеленский пошёл ва-банк после встречи с Путиным

10:20
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Президент начал выполнять минские соглашения

После встречи в нормандском формате и беседы с глазу на глаз с Владимиром Путиным украинский президент, похоже, решил пойти на риск, связанный с выполнением минских соглашений. Националисты могут не простить Владимиру Зеленскому таких поступков. Глава государства внёс в Верховную раду законопроект о децентрализации власти.
Зеленский придумал ответ Путину спустя три дня

Напомним, что через год после событий на майдане депутаты одобрили в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, но из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в Конституцию так и не произошло.

Так как ситуация на юго-востоке за эти годы не разрешилась, то и закон о децентрализации власти до сих пор не принят. Мало того, закон об особом статусе Донбасса тоже был одобрен Верховной радой ещё в 2014 году, но так и не введён в действие.

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