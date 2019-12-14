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Зимы не будет: синоптики предупредили россиян

10:37
  • суббота
  • 14 декабря 2019

До конца декабря ожидается плюсовая температура

До Нового года в средней полосе России зимы в её классическом понимании не будет. В ближайшие дни погода ожидается аномально тёплой, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Температура превысит обычные показатели на 5-8 градусов, погода будет похожа на ноябрьскую.

Причина редкой аномалии - атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой тёплый воздух Атлантики. Из-за них постоянный снежный покров в Центральной России установится не ранее начала января.

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