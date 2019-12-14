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Долги у россиян будут выбивать роботы-коллекторы

10:52
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Они смогут общаться с гражданами один раз в сутки

Министерство юстиции предлагает привлечь роботов-коллекторов для сбора долгов с граждан. Автоматизированный интеллектуальный агент сможет наравне с судебными приставами и организациями по взысканию долгов общаться с гражданами. Среди других способов - текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по телефону.

При этом роботам-коллекторам запретят общаться с должниками с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни. Кроме того, они могут быть использованы один раз в сутки и не более восьми раз за месяц.

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