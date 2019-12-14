Два человека утонули после ДТП в Москве

Машина упала в Яузу

В Москве выясняют обстоятельства серьёзного ДТП, в результате которого машина упала в Яузу. Погибли два человека - водитель и пассажир. Это произошло рано утром на северо-востоке столицы.

Машина на большой скорости столкнулась с грузовиком. От удара её отбросило в сторону. Иномарка проломила ограждение на мосту и вылетела в реку.

На место прибыли скорая и сотрудники ДПС, движение по одной из соседних улиц временно пришлось перекрыть, сообщает "ТВ Центр".

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