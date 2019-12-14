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Глава Татарстана отчитался о реализации нацпроектов

11:39
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Минниханов пообщался с президентом России в Набережных Челнах

В рамках реализации нацпроектов в Татарстане было построено 30 новых детских садов и две школы. Об этом Владимиру Путину сообщил глава региона Рустам Минниханов. Встреча прошла в Набережных Челнах.

Глава республики доложил: успешно работают программы по развитию здравоохранения и образования, идет интенсивная поддержка агропрома. По плану проводится ремонт жилого фонда и дорожной сети. Решаются проблемы обманутых дольщиков - только в этом году будут сданы в эксплуатацию 10 долгостроев. Рассказал Минниханов и об основных экономических показателях, сообщает "ТВ Центр".

По его словам, ожидаемый валовый продукт будет порядка двух с половиной триллионов рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит полтора процента.

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