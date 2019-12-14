Противники Джонсона вышли на улицы Лондона

Город не спал всю ночь

В центре Лондона сотни человек, недовольные сокрушительной победой Бориса Джонсона на парламентских выборах, вышли на акцию протеста. Демонстранты блокировали движение, скандировали лозунги. Дошло и до столкновений с полицией. Между тем, лидер консерваторов, вдохновлённый успехом, готовится реализовать Брекзит.

"Борис Джонсон - не мой премьер-министр!" Так всю ночь скандировали сотни британцев. Недовольные победой консерваторов на выборах прошли от офиса главы правительства на Даунинг-стрит к Трафальгарской площади. Автомобильное движение в центре столице остановилось. Полиция пытается оттеснить протестующих, но силы явно неравны.

Большинство британцев свой выбор сделали ещё 12 декабря. Партия тори получила 364 мандата - абсолютное большинство. А вновь переизбранный премьер-министр посетил королеву, чтобы получить право на формирование нового правительства. По данным журналистов, встреча продлилась около 30 минут. После этого британский премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, сообщает "ТВ Центр".

Брекзит, по сути, главное предвыборное обещание Джонсона. Его премьер-министр планирует осуществить без всяких "но" и "если" уже к 31 января. Вопрос в том - как именно? Большинство британцев отказывались оформить развод с Европой без сделки. Проводили различные уличные акции, пытаясь создать ложное ощущение, что жители Великобритании против выхода из ЕС. Кроме того, новому правительству предстоит определиться с внутренней и внешней политикой страны. Например, увеличить финансирование Национальной службы здравоохранения и пересмотреть торговые соглашения.

Судьба сделки с Евросоюзом по Брезиту пока остаётся под вопросом. Чтобы уложиться в срок, британских парламентариев могут лишить рождественских каникул и назначить дополнительные заседания в выходные дни. Палата общин начнет работу в обновленном составе уже во вторник, 17 декабря

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"