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Адвокат Трампа накопал убойный компромат на демократов

11:21
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Джулиани для этого съездил в Киев

Новый удар по американским демократам: адвокат Дональда Трампа сообщил, что собрал крайне важную информацию, связанную с оппонентами хозяина Белого дома. Сделать это Рудольфу Джулиани удалось во время его поездки на Украину и общения с бывшими генпрокурорами страны Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

Имеющиеся сведения должны доказать причастность экс-вице-президента США Джо Байдена и его сторонников к коррупционным схемам, и таким образом помочь Трампу получить преимущество в предвыборном противостоянии, сообщает "ТВ Центр".

Американскому лидеру уже готовят доклад. Между тем, давление на главу государства продолжается по линии законодателей. Накануне юридический комитет конгресса утвердил два обвинения - в злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию дела об импичменте. На следующей неделе вопросы будут вынесены на голосование палаты представителей.

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