ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КНДР сообщила о важных испытаниях на космодроме

11:30
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Их суть не раскрывается

В КНДР на полигоне Сохэ провели очередные важные испытания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны. В заявлении подчеркнули, что результаты тестирования будут применены для усиления потенциала стратегического ядерного сдерживания. О каких именно работах идёт речь, не уточняется.

Ранее из КНДР уже звучали подобные сообщения. Неделю назад там также провели некие важные для будущего страны испытания. По данным СМИ, они могли быть связаны с тестированием твёрдотопливного двигателя, который используют в межконтинентальных баллистических ракетах, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Запуск ракеты КНДР
Запуск ракеты КНДР
Запуск ракеты с космодрома в КНДР
Запуск ракеты с космодрома в КНДР
Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты с космодрома
Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты с космодрома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.