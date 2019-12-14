КНДР сообщила о важных испытаниях на космодроме

Их суть не раскрывается

В КНДР на полигоне Сохэ провели очередные важные испытания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны. В заявлении подчеркнули, что результаты тестирования будут применены для усиления потенциала стратегического ядерного сдерживания. О каких именно работах идёт речь, не уточняется.

Ранее из КНДР уже звучали подобные сообщения. Неделю назад там также провели некие важные для будущего страны испытания. По данным СМИ, они могли быть связаны с тестированием твёрдотопливного двигателя, который используют в межконтинентальных баллистических ракетах, сообщает "ТВ Центр".

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