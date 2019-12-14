В Москве наградили победителей конкурса "Цифровые вершины"

В жюри вошли представители крупных IT-компаний

Лучшие IT-решения для бизнеса и государственных структур определены в Москве. В столице наградили победителей конкурса "Цифровые вершины". Разработчики представили несколько проектов, среди которых мобильные приложения "Госуслуги Москвы"" и "Госпрограммы".

В экспертное жюри вошли представители крупных компаний, институтов и органов власти. В двух отдельных номинациях были отмечены цифровые сервисы для людей, которые раньше, по тем или иным причинам, не имели доступа к всемирной сети, а также разработки от молодёжных команд, сообщает "ТВ Центр".

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