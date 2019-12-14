Названы лауреаты литературной премии "Дальний Восток"

Победители получили по 500 тысяч рублей

В Москве наградили лауреатов общероссийской премии "Дальний Восток" имени Владимира Арсеньева. В шорт-лист конкурса вошли 10 литературных произведений в трёх номинациях. Победители получили денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Основная задача премии - поощрить талантливых писателей, рассказать о современных авторах, а также привлечь внимание к культуре региона. Мероприятие приурочено к фестивалю "Дни Дальнего Востока", сообщает "ТВ Центр".

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