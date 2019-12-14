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Заворотнюк совершила тайное паломничество в Иерусалим

18:45
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Об этом сообщили её поклонники в соцсетях

Анастасия Заворотнюк в 2015 году ездила в Иерусалим с паломнической миссией. Тогда она молилась и подавала записочки. Во всяком случае, это утверждается на страничке в группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Instagram.
Близкие прокомментировали слухи о параличе Заворотнюк

Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас она нуждается в поддержке, пишут поклонники актрисы.

Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет.

В конце августа 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" тяжело больна. Писали, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга в последней стадии. Она якобы лечилась в Германии, но победить болезнь не удалось. Семья и представители актрисы хранят молчание. По некоторым данным, сейчас она проходит реабилитацию в одном из московских медицинских центров.

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