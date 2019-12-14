Сын Рудковской закатил истерику из-за нерождённого брата

Маленький Саша не хочет пополнения в семье

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко закатил истерику из-за желания мамы родить братика. Шестилетнему Саше не понравилась идея ещё одного ребёнка в семье.

Звёздная семья пришла в гости к Ивану Урганту на Первый канал в его вечернее шоу. Гном Гномыч (как называют сына родители) закричал, как только узнал, что у него может появиться братик или сестра.

Как раньше рассказала сама Рудковская в своём реалити-шоу "ЯнаСупер", недавно она решилась на рождение ещё одного ребёнка. Для этого пришлось пройти усиленный курс гормональной терапии. Правда, гормоны ей не помогли.

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