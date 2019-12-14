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Шнуров отчитал Гагарину в эфире шоу "Голос"

17:55
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Лидеру "Ленинграда" не понравилась песня подопечной Полины

Сергей Шнуров набросился с критикой на Полину Гагарину в эфире популярного шоу "Голос". Лидеру группы "Ленинград" не понравилась  песня, которую исполнила на проекте 17-летнея участница Алана Чочиева. Её наставница - Полина Гагарина – выбрала композицию, которую когда-то исполняла Алла Пугачёва.
Теперь не отвертеться: Шнурову придется ответить за непотребщину на сцене

"Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт: сильная женщина плачет у окна. Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!" – спросил Шнуров и услышал в ответ от Гагариной: "Потому что".

Певец не унимался и переключился на другого наставника проекта – Константина Меладзе. Дескать, Гагарина хотела угодить ему, выбрав такую песню.

Видимо, таким образом лидер "Ленинграда" пытался отомстить Гагариной, которую во время записи предыдущей программы возмутило поведение подопечного Шнурова – Арсения Курчанина. Он бросил в певицу семечки  во время своего выступления.

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