Раскрыта тайна ухода Загитовой из большого спорта

Поступок фигуристки обсуждают её коллеги

Спортивная общественность обсуждает уход из большого спорта олимпийской чемпионка Алины Загитовой. В 17 лет ей пришлось сделать заявление о том, что она приостанавливает карьеру. Директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев считает, что Загитовой пришлось слишком рано повзрослеть. С таким бременем может справиться не каждый человек, сказал он в интервью ТАСС.

Она очень талантливый человек, который не растратил свой потенциал. Ей резко пришлось быть взрослой, я бы так сказал, и это не каждый выдержит.

Директор "Самбо-70" считает, что возвращение Загитовой к соревнованиям ещё возможно. В этом уверен и Александр Плющенко. Он полагает, что Загитова сейчас выбирает тренеров. Именно для этого она и сделала паузу в карьере. "Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше - впереди ещё много времени, а она мощный спортсмен", - сказал двукратный олимпийский чемпион.

"Жизнь диктует свои правила", - так охарактеризовала уход Загитовой с большого льда трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Профессиональный спорт - очень тяжёлое испытание. Сейчас фигуристок часто подвергают обструкции при первой неудаче.

В свою очередь, тренер молодой звезды Этери Тутберидзе считает, что Загитова непременно вернётся в большой спорт.

Напомним, Алина Загитова заявила 13 декабря, что приостанавливает соревновательную карьеру, но будут продолжать тренироваться. В декабре она снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмы. При этом спортсменка не уходит из сборной по фигурному катанию и продолжит тренировки.

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