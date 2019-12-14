Русская Мадонна: фанаты в восторге от нестареющей Орбакайте

Подписчики звезды рассыпались в комплиментах
Кристина Орбакайте опубликовала у себя в Instagram фотографии со съёмок "Голубого огонька". Поклонники пришли в восторг от образа 48-летней певицы и рассыпались в комплиментах.
Шикарная Кристиночка!
Наша русская Мадонна.
Класс! Только вот ... Не пора ли придумать что-то новое? Я сейчас об Огоньке...
Буду ждать встречи в новогоднюю ночь на Огоньке.
"Экспресс-газета" отмечает, что Орбакайте в последние годы демонстрирует отличный вкус и изящество при выборе одежды, будь то концертный наряд или что-то из повседневного гардероба.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: