Лукашенко заигрывает с Китаем за спиной России

Минск решил взять в долг у Пекина 500 миллионов долларов

В то время, пока рабочие группы решают проблемы интеграции России и Белоруссии, Александр Лукашенко решил взять в долг у Китая. Лидер государства одобрил получение срочного кредита от Пекина на сумму 500 миллионов долларов. Деньги будут предоставлены уже в этом году Шанхайским филиалом Банка развития Китая сроком на пять лет.

Белоруссия берёт этот кредит, в том числе, для погашения и обслуживания госдолга. В начале этого года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в 600 миллионов долларов для того, чтобы покрыть старые долги Москве. Всего Белоруссия должна России 7,6 миллиарда долларов.

Напомним, что 7 декабря в Сочи проходили многочасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь на них шла об углублении интеграции. Лидеры договорились провести следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге. К этой дате должны быть решены все проблемы, связанные с подписанием соглашений о более глубокой интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"