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Почти 4 миллиона россиян не могут выехать из страны

13:35
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Для них закрыли границу судебные приставы

Граница России закрыта для 3,4 миллиона граждан страны. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов. В ведомстве опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что почти 30 миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов.
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ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего, по данным ФССП России по состоянию на 1 ноября 2019 года, действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд.

Ранее газета "Известия" писала о том, что около полутора миллионов должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 7-8 миллионов должников по кредитам могут попасть в список невыездных из России.

Сейчас в пунктах перехода границы совместно работают судебные приставы и сотрудники миграционной службы. Два ведомства ещё 12 лет назад договорились о координации действий, направленных на ограничение выезда должников за пределы России. Эта мера только в 2018 году позволила взыскать с них более 72 миллионов рублей задолженности.

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