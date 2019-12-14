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Ледяная глыба упала с крыши на школьниц в Мурманской области

15:08
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Девочки получили травмы

В Мурманской области возбуждено уголовное дело после схода наледи с крыши школы. В результате инцидента пострадали две восьмилетние девочки. Кусок льда обвалился на учениц, когда те шли мимо здания, обе госпитализированы.

У одной - сотрясение мозга и ушибы, у второй - открытая черепно-мозговая травма. Оперативники допрашивают свидетелей, а также работников администрации школы, которые отвечали за своевременную очистку крыши, сообщает "ТВ Центр".

Метель бушевала в области всю неделю. При этом местные жители жаловались в соцсетях, что власти никак не борются с последствиями обильного снегопада.

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