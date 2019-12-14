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В Москве возводят храм в честь святителя Спиридона

14:40
  • суббота
  • 14 декабря 2019

На стройке побывал Владимир Ресин

В районе Коптево на севере Москвы возводится храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. 14 декабря площадку осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Архитектурный комплекс, рассчитанный на полторы тысячи прихожан, строят по индивидуальному проекту. Сейчас ведутся внешние работы и завершается внутренняя отделка храма. Подведено временное электрическое отопление. Также монтируется каменный иконостас ручной работы, сообщает "ТВ Центр".

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