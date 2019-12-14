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Слова Зеленского в Париже оказались пшиком

15:44
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Президент не контролирует своих подчинённых

Украина отказала во въезде журналистке одного из российских телеканалов. Пограничники аргументировали запрет тем, что она незаконно посещала Крым. Накануне, 13 декабря пограничники не пропустили на Украину ещё одного российского журналиста. Как выяснилось, это был корреспондент НТВ.
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Напомним, что на итоговой пресс-конференции после нормандского саммита в Париже президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов в Киев, чтобы они на месте оценили ситуацию в стране.  

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Не так, как ваши, там товарищ Соловьёв весело говорит в Москве, что происходит. Посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni не запачкаете", - сказал глава Незалежной.

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