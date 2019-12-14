Украина решила наплевать на минские соглашения

В Киеве снова заговорили о вводе миротворцев в Донбасс

В Киеве снова заговорили о возможном вводе миротворцев ООН на Украину. Ранее этого не исключал российский президент Владимир Путин, но позиция украинской стороны кардинально отличается от взглядов Москвы. Минскими соглашениями присутствие миротворцев не предусмотрено.

Сегодня, 14 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что миротворцы ООН могут войти на территорию Донбасса, если минские соглашения себя исчерпают. При этом Пристайко напомнил, что Украина против предложения России. Киев хочет видеть контингент ООН на российской границе, Москва – на линии соприкосновения.

Эксперты отмечают, что подобными заявлениями Киев пытается принизить роль минских соглашений, подписанных сторонами конфликта на юго-востоке Украины. В Незалежной снова пытаются разыграть миротворческую карту, не выполняя при этом взятые на себя политические и социальные обязательства.

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