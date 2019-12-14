На Урале перевернулся автобус с подростками

Ребята ехали с концерта известного певца

Дело о ДТП в Свердловской области с участием автобуса взял под личный контроль глава Следственного комитета России. Авария произошла 14 декабря на трассе Пермь-Екатеринбург.

Как сообщают в пресс-службе регионального МВД, автобус, в салоне которого находились 52 пассажира, выехала на встречную полосу, вылетел в кювет и перевернулся, сообщает "ТВ Центр".

Пострадали 15 человек, многие из них - подростки. Они возвращались с концерта певца Макса Коржа. По уточнённым данным, водитель автобуса уснул за рулём.

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