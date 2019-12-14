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Полицейский спас двухлетнюю девочку от безумной матери

17:12
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Женщина хотела выкинуть ребёнка из окна

Шокирующий случай в Санкт-Петербурге: женщина попыталась выбросить из окна свою двухлетнюю дочь. Предотвратить трагедию помог участковый. Вместе с сотрудниками МЧС он развернули спасательную операцию.

Под окнами надули батут на случай падения девочки, вскрыли дверь квартиры, после чего полицейский вошёл и забрал ребёнка из рук матери. Женщине требовалась помощь врачей-психологов. Девочку и её 12-летнего брата теперь возьмут под опеку бабушка с дедушкой, сообщает "ТВ Центр".

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