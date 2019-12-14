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Кремль раскрыл детали непростых переговоров в Париже

18:27
  • суббота
  • 14 декабря 2019

Судьбоносного прорыва не произошло

На нормандском саммите в Париже судьбоносного прорыва не произошло. Об этом в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил пресс-секретарь российского президента.

"Да", - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, возобновился ли нормандский формат после долгого перерыва. "Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет", - добавил он.

Напомним, что 9 декабря после трёхлетнего перерыва за одним столом собрались лидеры нормандской четвёрки. Также во французской столице прошла первая двустороння встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российский и украинский президенты говорили около часа. На итоговой пресс-конференции Путин напомнил о необходимости выполнения минских договорённостей.

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