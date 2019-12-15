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В Сирии восстановили древний армянский храм

10:23
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Церковь была разрушена во время войны

В сирийском Алеппо прошла первая за семь лет месса в восстановленном армянском Храме сорока мучеников. Во время боевых действий он был практически полностью разрушен террористами. Работы по возрождению храма велись три года за счёт пожертвований армянской общины, которая до войны считалась самой многочисленной диаспорой Сирии.

Восстанавливать храм начали почти сразу, как из восточных кварталов выгнали боевиков. Работы шли три года. Местные прихожане разбирали завалы, очищали от копоти потолки и стены, сообщает "ТВ Центр".

Армянские общины Европы и Востока помогли купить новые люстры, алтари, церковную мебель. Сегодня о тяжелых временах напоминают лишь несколько выбитых осколками окон. Разбитую фугасами колокольню, залы, барельефы не узнать: всё в мраморе.

До войны армянская община Алеппо, была крупнейшей в Сирии: примерно 60 тысяч человек. И почти в каждой семье была традиция - приходить в эту церковь на службы и праздники с детьми, бабушками дедушками.

Через 10 дней, в старейшей армянской церкви отметят и первое послевоенное Рождество. Наряженная к празднику ёлка уже сверкает золочёными шарами, ангелочками и оленями.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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Служба в армянском храме
Армянский храм в Сирии
Армянский храм в Сирии
Прихожане в армянском храме в Сирии
Прихожане в армянском храме в Сирии
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