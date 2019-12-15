ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония ставит крест на переговорах с Россией по Курилам

10:20
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

В Токио сделали провокационное заявление

В Японии сделали провокационное заявление, которое может серьёзно осложнить переговоры с Россией о передаче Курильских островов. Токио следует на переговорах с Москвой обозначить позицию о том, что весь Курильский архипелаг принадлежит японской территории. С таким предложением выступил глава Коммунистической партии Кадзуо Сии в интервью газете Yomiuri.

Стране следует прекратить идти на уступки России по вопросу о передаче четырёх островов, считает главный коммунист Японии. Официальные власти в Токио пока никак не прокомментировали заявление Кадзуо. В России пока тоже нет реакции на него.

Россия и Япония более 70 лет не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камень преткновения – южная гряда Курильских островов, которую Япония считает своей. Президент Владимир Путин не раз заявлял о том, что Россия не отдаст Курилы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Крест на берегу моря
Крест на берегу моря
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.