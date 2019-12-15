Япония ставит крест на переговорах с Россией по Курилам

В Токио сделали провокационное заявление

В Японии сделали провокационное заявление, которое может серьёзно осложнить переговоры с Россией о передаче Курильских островов. Токио следует на переговорах с Москвой обозначить позицию о том, что весь Курильский архипелаг принадлежит японской территории. С таким предложением выступил глава Коммунистической партии Кадзуо Сии в интервью газете Yomiuri.

Стране следует прекратить идти на уступки России по вопросу о передаче четырёх островов, считает главный коммунист Японии. Официальные власти в Токио пока никак не прокомментировали заявление Кадзуо. В России пока тоже нет реакции на него.

Россия и Япония более 70 лет не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камень преткновения – южная гряда Курильских островов, которую Япония считает своей. Президент Владимир Путин не раз заявлял о том, что Россия не отдаст Курилы.

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