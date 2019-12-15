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Начитались фантастики: в США заявили о создании телепорта

10:47
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Отставной военный удивил общественность

В США сделали на первый взгляд сенсационное заявление о технологии доставки человека в любую точку планеты за час. В фантастических произведениях это называется телепортацией, но с наукой эта технология пока что не имеет ничего общего. Эксперименты в этой сфере ведутся лишь на атомах и микрочастицах: в лабораторных условиях учёным их удаётся мгновенно перемещать на несколько метров.

Заявление о технологии перемещения людей на огромные расстояния сделал отставной военный, экс-кандидат на должность главы космического командования ВВС США. Он назвал эту технологию революционной. По словам Стивена Кваста, Штаты уже сегодня располагают технологиями, которые позволяют транспортировать человека в любую точку планеты менее чем за час, сообщает РБК.

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