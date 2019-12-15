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Куда украинская церковь заведёт своих прихожан?

11:55
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Год с томосом: что изменилось в стране

Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь официально больше не существуют. О ликвидации сообщил глава раскольников. Между тем ПЦУ отмечает первую годовщину: 12 месяцев  скандалов, передела сфер влияния, захвата храмов и войны с простыми прихожанами.

Украинские раскольники собрались в митрополичьих палатах Святой Софии. Этот собор для самозванцев - знаковое место. Именно здесь год назад тогда ещё президент Порошенко объявил о создании новой псевдоцеркви Украины. Год спустя её глава, которому Константинополь не позволил именоваться патриархом, митрополит Епифаний сделал заявление, усиливающее раскол среди верующих. Он объявил о ликвидации Киевского патриархата, которым руководил оставшийся не у дел Филарет, и автокефальной церкви Украины. По сути, устранил конкурентов. Такие же самозваные структуры, которой и является неканоническая церковь Украины. За год существования её признали только две из пятнадцати поместных православных церквей. Но самозванцы пытаются убедить паству, что это только начало.

Но пока что с мнением новой псевдоцеркви Украины не считается никто. Выданный Константинополем томос об автокефалии оказался просто религиозным реквизитом, которым Пётр Порошенко размахивал направо и налево во время избирательной гонки. На деле же заграничные приходы киевского патриархата переподчиняются Константинополю. Новая, якобы независимая церковь, в отличие от канонической православной церкви Украины, не имеет права сама производить миро для богослужений, а решение всех конфликтных ситуаций предоставляется Константинопольскому патриархату. Хотели уйти от Москвы, а попали в цепкие объятия Стамбула, вынужден был признать даже раскольник Филарет, прозревший после того, как остался не у дел со своим Киевским патриархатом, сообщает "ТВ Центр".

За мнимую независимость Пётр Порошенко заплатил большую цену. Не из своего, конечно, кармана. Помимо заграничных приходов, где весьма небедные прихожане, в качестве взятки Киев обещался передать Константинополю десятки крупных храмов, принадлежащих канонической православной церкви Украины. В новую веру украинцев обращали силой, отбирая храмы, буквально выдавливая из них несогласных переобуться в воздухе настоятелей.

Теперь у верующих хотят отобрать один из главных православных праздников - Рождество. На протяжение года в украинских СМИ вбрасывается идея перенести его празднование на 25 декабря. На соборе, посвященном годовщине лжецеркви, её глава подтвердил: это не домыслы журналистов.

В современной Украине историю переписывают легко: вместо 9 мая восьмого числа отмечают День памяти и примирения, а бандеровцев сделали героями. Теперь православных пытаются заставить праздновать католическое Рождество. Епифаний намерен бросить на переубеждение несогласных всю армию украинских журналистов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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Пётр Порошенко и глава новой Украинской церкви Епифаний держат томос об автокефалии православной церкви Украины
Пётр Порошенко и глава новой Украинской церкви Епифаний держат томос об автокефалии православной церкви Украины
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