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Дестяки пострадавших: в Бейруте полиция разогнала митингующих

11:13
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Протесты не стихают третий месяц

В Бейруте акции протеста закончились столкновениями с полицией. Пострадали более 50 человек. 14 декабря на улицы ливанской столицы вышли сотни человек, которые скандировали антиправительственные лозунги.

Ожесточённая схватка с правоохранителями началась, когда группа активистов попыталась прорваться к зданию парламента. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. В ответ демонстранты забрасывали полицейские кордоны камнями, сообщает "ТВ Центр".

Беспорядки не прекращались несколько часов. Массовые акции протеста начались в Ливане ещё в середине октября. Несмотря на отставку правительства, волнения не утихают. Причина - экономический и финансовый кризис в стране.

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