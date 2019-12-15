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США и Китай приостановили торговую войну

12:06
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Пекин отменил повышение импортных тарифов

Мир или временное затишье в торговой войне? Китай приостановил повышение тарифов на импорт американской продукции. Речь идёт о ввозе в страну автомобилей и комплектующих из США. По плану, с 15 декабря  налоги должны были вырасти на пять и десять процентов.

 Как сообщили в комитете по таможенным сборам КНР, ведомство намерено и дальше освобождать от пошлин некоторые категории товаров. Шаг к смягчению торговой войны стал ответом на меры США. Два дня назад Вашингтон официально отложил пятнадцатипроцентный рост тарифов на ввоз китайской продукции, сообщает "ТВ Центр".

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