США и Китай приостановили торговую войну

Пекин отменил повышение импортных тарифов

Мир или временное затишье в торговой войне? Китай приостановил повышение тарифов на импорт американской продукции. Речь идёт о ввозе в страну автомобилей и комплектующих из США. По плану, с 15 декабря налоги должны были вырасти на пять и десять процентов.

Как сообщили в комитете по таможенным сборам КНР, ведомство намерено и дальше освобождать от пошлин некоторые категории товаров. Шаг к смягчению торговой войны стал ответом на меры США. Два дня назад Вашингтон официально отложил пятнадцатипроцентный рост тарифов на ввоз китайской продукции, сообщает "ТВ Центр".

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