Россияне предложат свои идеи по развитию Дальнего Востока

Подано уже более ста заявок

В Москве на фестивале "Дни Дальнего Востока" представили новую номинацию конкурса - "Моя страна - моя Россия". Направление оказалось очень привлекательным, подано уже более ста заявок. Это проекты о технологических, социальных и экономических решениях с учётом особенностей территорий.

До конца февраля 2020 года желающие могут успеть представить свои идеи по развитию Дальнего Востока. Победители получат денежные премии и ценные призы, а также помощь при реализации проектов. Конкурс организован при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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