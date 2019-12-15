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В Москве собрались Деды Морозы со всего мира

11:37
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

На ВДНХ открылся межнациональный фестиваль

Зимние волшебники из разных уголков России и даже из-за рубежа собрались в эти дни в Москве. В столице проходит межнациональный фестиваль Дедов Морозов. У центрального входа ВДНХ гостей встречали Кыш Бабай из Башкирии, Дзмер Пап из Армении, Хел Мучи из Чувашии и многие другие хранители новогодней сказки.

Торжественный парад сопровождался музыкой в исполнении духового оркестра. Посмотреть на красочные национальные костюмы, познакомиться с уникальными традициями сказочных персонажей и загадать желание  можно 15 декабря с 12 до 20 часов на территории главной выставки страны, сообщает "ТВ Центр".

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Фестиваль Дедов Морозов
Фестиваль Дедов Морозов
Фестиваль Дедов Морозов
Фестиваль Дедов Морозов
Фестиваль Дедов Морозов
Фестиваль Дедов Морозов
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