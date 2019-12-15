ДТП 3.0: сын Валерии продолжает биться в автоавариях

Мистика или стечение обстоятельств?

Сына певицы Валерии преследует злой рок: молодой человек попал в третье ДТП за неделю. Сначала машина 21-летнего Арсения Шульгина врезалась в отбойник на новой трасе М11. Компания молодых людей ехала из Москвы в Санкт-Петербург, за рулём была девушка Шульгина. На скользкой дороге она не справилась с управлением. В итоге сын Валерии получил травму лица, а его спутница сломала руку.

Выписавшись из больницы, где ему сделали операцию на губе, Арсений сел за руль и в тот же день в его машину врезался автобус. На этот раз обошлось без травм. А 15 декабря молодой человек отчитался в Instagram о новой, третьей аварии.

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол", - написал Арсений. По его словам, ДТП не представляет собой ничего страшного. На его автомобиле слегка погнулась рамка с номером. После второй аварии юноша написал в соцсети: "Похоже, больше нельзя садиться в машину".

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