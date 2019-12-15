В Севастополе утонула и всплыла подводная лодка

Пострадавших нет

В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой Б-380. Это произошло в ночь с 14 на 15 декабря. Днём в воскресенье лодка частично всплыла, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Затопление могло произойти из-за неудовлетворительного технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

Б-380 - дизель-электрическая подлодка из серии проекта "Сом". Спущена на воду в 1982 году, входила в состав Черноморского флота.

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