Звезда французского кино умерла от рака

Актрисе было 79 лет

Умерла известная французская актриса Анна Карина. Ей было 79 лет. Французские СМИ сообщают, что причина смерти – рак.

Анна Карина получила мировую известность благодаря ролям в фильмах классика новой волны Жан-Люка Годара. Шесть лет она прожила с ним в браке.

Министр культуры Франции Франк Риестер у себя в Twitter написал, что Карина гипнотизировала весь мир, и добавил, что теперь французский кинематограф осиротел, потеряв одну из своих легенд.

Настоящее имя актрисы - Ханна Карин Байер, псевдоним Анна Карина ей помогла придумать Коко Шанель. В некоторых фильмах актриса снималась вместе со звездой французского кинематографа Жаном-Полем Бельмондо.

Анна Карина снималась в фильмах Лукино Висконти, Райнера Фассбиндера, Марты Месарош, Аньес Варды, но широкую популярность ей принесли картины Годара: "Жить своей жизнью", "Альфавиль", "Безумный Пьеро" и "Женщина есть женщина".

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